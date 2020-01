FC Twente om de tafel met Ajax-aanvaller Noa Lang

FC Twente wil Lang voor het komende halfjaar huren van de landskampioen. De Enschedeërs zijn echter niet de enige met interesse in Lang. De Telegraaf weet te melden dat naast FC Twente ook drie andere Eredivisie-clubs zich bij Ajax hebben gemeld. De Amsterdammers zijn bereid mee te werken aan een verhuurperiode van Lang.

De Grolsch Veste is geen onbekend terrein voor Lang, want bij zijn officiële basisdebuut voor Ajax vorig jaar in december, wist hij maar liefst driemaal te scoren tegen FC Twente (2-5).

Lang speelde tot dusver dertien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarvan negen in het huidige seizoen. Dat hij tot veel speelminuten kwam in de laatste maanden van 2019 had te maken met blessures bij concurrenten Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad. Promes is inmiddels weer volledig fit en ook de terugkeer van Neres laat niet lang meer op zich wachten. Daarnaast versterkte Ajax zich deze winter al met Oranje-international Ryan Babel, eveneens een aanvaller.