Namli laat Rusland na half seizoen achter zich en wordt Designated Player in Colorado

De club uit de Major League Soccer huurt Namli voor de komende twee seizoenen en heeft ook een optie tot koop bedongen. Een opmerkelijke transfer, want de technicus zette enkele maanden geleden nog zijn handtekening onder een vierjarig contract bij FK Krasnodar.

Twee jaar

"Younes is een getalenteerde spelmaker die we al twee jaar volgen", zegt vicepresident Pádraig Smith op de clubsite van de Amerikanen. "In de Eredivisie heeft hij lange tijd sterk gepresteerd en we denken dat die competitie gelijkenissen vertoont met de MLS. Younes heeft laten zien goed aan de bal te zijn en dat hij scoringskansen kan creëren voor zijn ploeggenoten en zichzelf. We zijn blij dat hij eindelijk bij ons komt voetballen."

Designated Player

In de Verenigde Staten mogen clubs uit de Major League Soccer drie keer een zogenoemde Designated Player contracteren. Zij mogen het vastgestelde salarisplafond van de clubs overschrijven. Namli wordt bij Colorado de eerste Designated Player van het seizoen.

Rusland

Namli kwam bij zijn Russische werkgever tot tien competitiewedstrijden, vier Europa League-duels, drie wedstrijden in de kwalificatierondes van de Champions League en één optreden in het bekertoernooi van Rusland. Daarin was de oud-speler van PEC Zwolle goed voor één doelpunt hetzelfde aantal assists.