Steenwijkse aanbiddingszangeres Eline Bakker is razend populair

Eline Bakker is moeder van twee kinderen en werkt parttime in een Brasserie in Steenwijk. Dat lijkt een normaal en rustig leven, maar ondertussen schrijft en zingt ze aanbiddingsmuziek waarmee ze tienduizenden views op YouTube haalt. “Het is een droom die waar is geworden", zegt Eline tevreden.

Wat is nou precies aanbiddingsmuziek? Volgens de 29-jarige Eline is het een gebed maar dan in een muziekvorm. Binnen de ‘worship muziek wereld’ heb je ook gewoon een top 40 en hits. Deze muziek kent dan ook alle genres zoals dance, rock, pop, hip hop en zelfs metal. "Dat vind ik maar geschreeuw als je het mij vraagt, maar goed er zijn mensen die er van houden. Ook dat heb je in deze wereld", legt Eline al lachend uit.

Ze beschrijft haar eigen muziek als een mix tussen pop en soft-rock. Maar wat is dan zo anders aan deze muziek? Het verschil zit hem in de teksten, die gaan over God. "Mensen beseffen vaak niet hoe groot deze wereld is", voegt Eline toe.

'De eerste vonk'

Voor Eline is het begonnen toen ze een jaar of zestien was. Ze werd gelovig opgevoed. Toch ging zijzelf pas op die leeftijd voelen dat het geloof voor haar ook de waarheid was. De muziek heeft haar daarin altijd gegrepen. "Ja, want als ik een gebed las dan vond ik het al mooi. Als ik het dan ook nog hoorde in een muziekvorm en mee kon zingen, dan raakte het me op een veel dieper level."

Zingen deed ze al toen ze in de wieg lag en vanaf haar zestiende is ze in een religieuze band gaan zingen. Liedteksten schrijven was voor haar een manier om gevoelens te verwerken. Toen Eline een miskraam kreeg, schreef ze twee dagen later in tien minuten een lied.

"Mijn man vond dit zo mooi, hij zei ‘dit moet je online zetten zodat je andere mensen hier misschien mee kan helpen’. Dat heb ik toen gedaan", vertelt Eline. Ze werd overspoeld door reacties van dankbaarheid en lof. "Dat was echt de eerste vonk."

'Razend populair'

Daarna kwam het succes van 'Jezus overwinnaar', wat ze in samenwerking met twee andere tekstschrijvers schreef. Dit lied is in meerdere versies uitgebracht. "De totale views staan inmiddels op twee miljoen heb ik me laten vertellen", zegt Eline bescheiden. "De vlam brandde."

Inmiddels is Eline op YouTube razend populair en in de wereld van de de aanbiddingsmuziek is ze zeker een hit. Ze heeft net haar eerste EP uitgebracht met vijf singles. "Als het hier bij blijft, ben ik al ontzettend gelukkig en dankbaar", vertelt Eline. Al hoopt ze wel dat ze mensen mag blijven inspireren met haar aanbiddingsliederen naar God.



Wil je meer weten over Eline haar verhaal en muziek? Luister dan zondag 19 januari naar Hoogtij.