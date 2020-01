Nepluvi-voorzitter Oplaat vreest vogelgriep: "Pluimvee direct ophokken"

Al het buitenlopend pluimvee in Nederland moet per direct opgehokt worden. Daarvoor pleit Gert-Jan Oplaat uit Markelo. Oplaat is voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi). Hij vreest voor de dreiging van vogelgriep vanuit Oost-Europa.

De vogelgriep grijpt momenteel om zich heen in Oost-Europa. De eerste melding van vogelgriep kwam rond de jaarwisseling uit Polen. Inmiddels is het besmettelijke virus ook opgedoken in Hongarije, Slowakije en Roemenië.

"Het probleem is al behoorlijk groot", zegt Oplaat. "Het virus breidt zich in Polen uit richting de Duitse grens. Dus het komt onze kant op. Inmiddels is het virus ook vastgesteld bij een wilde vogel en die laat zich niet tegenhouden door de maatregelen die we kunnen nemen."

Dubbele reiniging

Met die maatregelen doelt Oplaat op dubbele reiniging en ontsmetting. Boeren worden nu al verzocht om zich daar aan te houden. Oplaat: "En er gaat op dit moment geen pluimvee vanuit Nederland naar Polen om ze daar te slachten. Dat gebeurt wel eens, omdat we in Nederland niet genoeg slachtcapaciteit hebben, maar nu verzoeken we om dat voorlopig niet meer te doen."

Oplaat is vandaag bij de Grühne Woche in Berlijn, een internationale beurs voor levensmiddelen, landbouw en tuinbouw. Daar gaat hij zijn zorgen aankaarten bij landbouwminister Carola Schouten. Zijn verzoek is om per direct een ophokplicht in te stellen.

Extra alert

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, laat tegenover Omroep Gelderland weten dat boeren op hun hoede zijn. "Zeker nu er volgende week een koudefront is voorspeld in het oosten. Dan heb je kans dat wilde vogels, die daar nu nog zitten omdat er nog geen echte vorst is geweest, naar Nederland trekken. Ze kunnen het virus met zich meedragen. Het virus is erg actief en het verspreidingsgebied groot."

Een ophokplicht is de verplichting om alle pluimvee opgehokt of afgeschermd in hun hok te houden. In het voorjaar van 2018 was de ophokplicht in Nederland voor het laatst van kracht.