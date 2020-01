OM wil dat Ruinerwold-verdachte Josef B. naar Pieter Baan Centrum gaat

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, wordt Ruinerwold-verdachte Josef B. geobserveerd in het Pieter Baan Centrum in Almere. Eerder deze week werd hiervoor een verzoek ingediend bij de rechter-commissaris. Deze wees het verzoek af, maar het OM gaat in hoger beroep.

Josef B. is de huurder van de boerderij in Ruinerwold waarin zes kinderen jarenlang afgezonderd leefden van de buitenwereld. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.

Bovendien zou hij samen met Gerrit-Jan van D, vader van het spookgezin, een 69-jarige man uit Oostenrijk gedurende enkele maanden te hebben vastgehouden. Dat gebeurde in Meppel, zo luidt de verdenking.

'Geen nut'

Het is niet helemaal duidelijk waarom de rechter-commissaris het verzoek van het OM afwees. Advocaat Yehudi Moszkowicz, die Josef B. bijstaat, laat tegenover RTL Boulevard weten dat de rechter is meegegaan met zijn tegenargumenten.

"Het OM wilde dat mijn cliënt met zijn medeverdachte Gerrit Jan van D. werd geobserveerd", aldus de raadsman. "Gezien het ontbreken van ieder contact tussen de twee verdachten sinds 2014, zou de observatie totaal geen nut hebben gehad." In het Pieter Baan Centrum doen onderzoekers gedurende een aantal weken onderzoek naar de psychische gesteldheid van verdachten.

Eerste zitting

Komende dinsdag vindt in Assen de eerste openbare zitting plaats. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een zogenoemde pro-formazitting. Wel beslist de rechtbank dan of Gerrit-Jan van D. en Josef B. langer vast blijven zitten.

Ook komt het OM volgens de NOS met een uitgebreide verklaring en wordt er gesproken over hoe Van D., ondanks zijn slechte gezondheid, toch verhoord kan worden.

Hasselt en Zwartsluis

Het gezin werd begin oktober ontdekt nadat de oudste van de op dat moment nog in de boerderij wonende kinderen aan de bel trok in een lokale kroeg. Hierop hebben agenten de boerderij doorzocht en in een kleine af te sluiten ruimte de overige vijf kinderen en de vader gevonden.

Voordat het gezin uitweek naar Drenthe woonde het jarenlang in Hasselt en Zwartsluis. Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden. In totaal had het stel negen kinderen. De andere drie kinderen hadden het ouderlijk huis al eerder verlaten.