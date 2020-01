Miljoenen voor het verduurzamen van agrarische sector, maar is dat wel gelukt?

Er werd twaalf miljoen euro voor uitgetrokken: het Agro & Food programma van de provincie Overijssel. Bedoeld om de agrarische sector te innoveren en duurzamer te maken. Maar bij de evaluatie van het programma van de afgelopen vier jaar bleek de provinciale staten kritisch te zijn op het college, want is het geld wel naar de juiste projecten gegaan?

Geitenhouder Erik Fokker uit Zalk is een van de agrarische ondernemers die gebruik heeft gemaakt van de subsidie. Hij kreeg 275.000 euro voor een nieuw voer- en strooisysteem en een nieuwe beluchtingsinstallatie.

"We wilden automatisch gaan voeren en strooien, maar die combinatie bestond nog niet. Het zou in totaal bijna zeven ton kosten om dit te ontwikkelen. Dat was me eigenlijk wat te duur, maar omdat dit zo uniek is, bestond er een subsidieregeling voor." De provincie vergoedt maximaal veertig procent, dat betekende dat Fokker zelf het grootste deel moest financieren.

Meer dierenwelzijn

Het automatisch voeren en strooien scheelt Erik Fokker veel tijd. Waar hij hier eerst bijna acht uur op een dag me bezig was, kost het hem nu nog maar één uur per dag. Een winst van zeven uur dus, maar het systeem is vooral duurzaam. Fokker kan zijn geiten nu meerdere keren per dag voeren, wat beter is voor de dieren. "De pens wordt minder zuur, ze worden minder dik en ik kan het voer nu per groep afstemmen. Het jongvee heeft bijvoorbeeld ander voer nodig dan de oudere of de drachtige geiten."

Cappuccinomelk

Een duurzamere en vitale sector was het doel van de provincie. Toch kwam er kritiek van zowel oppositie als coalitiepartijen bij de evaluatie van het Agro & Food programma van 2016-2019.

"Er stonden wel wat projecten tussen, waarvan je je kan afvragen hoe duurzaam het is", zegt Renate van der Velde van de ChristenUnie. Hierbij doelt ze vooral op een project dat cappuccinomelk zou gaan produceren met een subsidie van 400.000 euro.

Fokker kan de kritiek niet helemaal begrijpen. "Als je een sector duurzamer wil krijgen, moet je dat ook stimuleren door middel van subsidies."