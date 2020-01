ZINiN Hellendoorn beste jeugdbibliotheek van Nederland

Bibliotheek ZINiN Hellendoorn is de best presterende jeugdbibliotheek van Nederland. Mark Deckers publiceerde dit vandaag op zijn blog. Eerder scoorden andere bibliotheken in Overijssel al erg goed in zijn onderzoek.

In het derde en laatste deel van de zoektocht naar 'De best presterende jeugdbibliotheek van Nederland' komt Hellendoorn op de eerste positie. Kampen volgt op een tweede positie. Stadskamer Zwolle kwam in het eerste deel landelijk het best uit de bus als bibliotheek met meeste jeugdleden. In Tubbergen lenen kinderen de meeste boeken.

Samenwerking

De reden dat deze bibliotheken zo hoog staan, is volgens Mark Deckers vrij simpel. "Gemeenten die vestigingen in meerdere dorpen open houden, doen goed in deze situatie. De samenwerking met scholen is ook erg belangrijk. Dit houdt boeken bereikbaar." ZINiN heeft vestigingen in Hellendoorn, Nijverdal, Haarle, Daarle en Daarlerveen.



Overijsselse bibliotheken scoren goed. Vorige maand kwamen er vijf bibliotheken uit onze provincie in de top twintig best presterende bibliotheken. Salland was hier de beste van de provincie op nummer vier.

Kanttekening

Deckers plaatst wel een kanttekening bij de resultaten. "Het is gebaseerd op openbare cijfers, nog niet alles is meegenomen. Het kan dus zijn dat de Koninklijke Bibliotheek later dit jaar met andere cijfers komt."



Mark Deckers werkt bij Rijnbrink, een instelling die bibliotheken in Gelderland en Overijssel ondersteunt. Zijn blog, waar de resultaten te zien zijn, schrijft hij in zijn vrije tijd. "Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby", zegt hij lachend.