Lotgenotengroep brengt uithuisgeplaatste jongeren in Hardenberg bij elkaar

In de gemeente Hardenberg wonen relatief veel kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn. Ze hebben soms best heftige situaties meegemaakt, maar met wie kunnen ze erover praten? In Hardenberg start eind deze maand de lotgenotengroep Go4it, waar jongeren met elkaar over hun situaties in gesprek kunnen. "Want het helpt echt, als je merkt dat je er niet alleen mee zit."

Gwendy Veldhuis woonde jarenlang in een pleeggezin. In die tijd voelde ze zich vaak anders dan leeftijdsgenootjes. Zij en pleegouder Hermanna Dogger organiseren nu de bijeenkomsten voor jongeren. "Het was fijn geweest als ik er in mijn tijd met andere pleegkinderen over had kunnen praten", zegt Gwendy.

Eerder al startte een soortelijke groep voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Zowel de kinderen als de pleegouders zijn enthousiast en zien de toegevoegde waarde van zo'n lotgenotengroep.

Herkenning

Het doel van de groep is dat de deelnemers hun ervaringen en gevoelens over de uithuisplaatsing kunnen delen. Dat ze ontdekken dat ze niet de enige zijn en herkenning bij elkaar kunnen vinden. De deelnemers krijgen in de lotgenotengroep de mogelijkheid om op een creatieve wijze ervaringen te delen, elkaar te steunen en tips te geven.

Gwendy en Hermanna roepen jongeren op die uit huis geplaatst zijn om zich aan te melden voor de lotgenotengroep. Er zijn acht bijeenkomsten, die dankzij subsidie van de gemeente Hardenberg gratis te bezoeken zijn.