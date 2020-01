'Camping van het jaar' de Kleine Wolf in Stegeren blij én klaar voor hogere verwachtingen

De blijdschap is groot bij het team van camping de Kleine Wolf in Stegeren. Gisteravond werd de camping uitgeroepen tot fijnste gezinscamping in de verkiezing Camping van het Jaar 2020 van de ANWB. Tegelijkertijd weet eigenaresse Anne-Sophie Kat dat de prijs zorgt voor hogere verwachtingen bij de gasten.

"Super, wat een eer dat wij deze prijs mogen ontvangen", reageert Kat enthousiast. "Wat deze camping zo goed maakt? Ik denk dat het een combinatie is van al onze faciliteiten. Ook als het slecht weer is bieden we genoeg vermaak voor de kinderen. We pakken kleine dingen groots aan en dat maakt ons denk ik uniek."

Het was voor de Kleine Wolf niet de eerste keer dat het een prijs ontving, maar toch was het ook deze keer weer spannend. Kat: "Je weet het niet van tevoren. Je wordt genomineerd met een aantal andere campings uit Nederland en het buitenland en dan is het afwachten. We waren ook ontzettend zenuwachtig, maar we zijn heel blij dat we hebben gewonnen."

'Lat ligt hoog'

In november nam Kat de camping over van haar ouders. Dat ze twee maanden later deze prijs in ontvangst mag nemen, betekent dat ze met haar team vol aan de bak moet. "We moeten ons dit jaar echt gaan bewijzen. De lat ligt hoog. De verwachtingen bij onze gasten zijn, door het winnen van deze prijs, natuurlijk heel hoog. We gaan ons uiterste best doen om deze verwachtingen waar te maken."