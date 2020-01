CDA-Kamerlid wil rem op toestroom internationale studenten na problemen bij UT

Van de twaalfduizend studenten op de Enschedese universiteit komt nu veertig procent uit het buitenland. En dat is een probleem, concludeert campushuisarts Cees Jansen in de krant.

De internationale studenten zijn jong, vaak ver van huis, spreken soms zelfs nauwelijks Engels en zijn mede daardoor psychisch kwetsbaarder. Vier op de vijf van die studenten belandt uiteindelijk in de spreekkamer van de huisarts. Zoals in die van Jansen. Dat moet anders, vindt hij, daarom stelt hij in de krant een rem op internationale studenten voor.

'We willen de beste'

Een advies dat gedeeld wordt door Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA), die daarover vandaag Kamervragen heeft gesteld aan minister Van Engelshoven. "Het probleem is dat universiteiten voor een deel betaald krijgen voor de hoeveelheid studenten die ze onderbrengen", legt hij uit.

"Elke student, dus ook een internationale, zorgt voor meer geld. Maar daarbij wordt niet gekeken naar de zogenaamde kwaliteit van die student." Van der Molen benadrukt dat er niets mis is met het naar Nederland halen van internationale studenten. "Maar we willen niet zoveel mogelijk studenten, maar de beste."

Scherpere adviezen

Van der Molen vindt dat de universiteiten daar in eerste instantie strenger op moeten selecteren en vervolgens ook verantwoordelijk zijn voor de begeleiding. "Je kunt als universiteit niet zeggen: we halen al die internationale studenten naar hier, en ze vervolgens aan hun lot overlaten."

Dat betekent dat er in het voortraject al scherpere adviezen gegeven moeten worden. "Je moet een 18-jarige student uit China duidelijk maken dat hij hier niet alleen in de boeken duikt, maar ook woont en leeft. Misschien moet hij dus nog een paar jaar wachten voordat hij dat aankan, of hier überhaupt niet naartoe komen."

'Niet in belang van student'

Het Kamerlid wil hierover in ieder geval in gesprek met minister Van Engelshoven. "De minister moet oog hebben voor het feit dat het binnen hengelen van internationale studenten niet altijd in het belang van de student is. Daar hebben we, ook in Den Haag, te weinig aandacht voor. De toestroom aan internationale studenten is de afgelopen jaren toegenomen, maar onze inspanningen zijn niet meegegroeid."

Daarnaast is de vraag of de maatschappij de toestroom van die studenten nog wel aankan, zoals ook huisarts Jansen al beschreef. Van der Molen: "Als al die studenten met hun problematiek de werkdruk bij huisartsen verhogen, terwijl die ook al kampen met tekorten, dan moeten we ons afvragen of het niet anders moet."