PEC Zwolle heeft iedereen aan boord voor hervatting competitie

Ook aanvoerder Bram van Polen heeft de hele week meegetraind na zijn enkelblessure en behoort dus morgen tot de wedstrijdselectie. "Maar alleen in het uiterste noodgeval doe ik hem erin", zegt Stegeman. "Ik vind dat hij eerst maandag minuten moet maken bij Jong PEC Zwolle."

5-3-2

Thomas Lam bleef tijdens de oefenwedstrijden in Spanje uit voorzorg aan de kant, maar hij kan wel starten tegen FC Utrecht. Hij is één van de vijf verdedigers, want Stegeman kiest na de winterstop voor een 5-3-2-formatie. Onder de Spaanse zon is vooral de verdedigende organisatie neergezet, deze week is er volop getraind op het spel aan de bal.

"De veldbezetting is iets anders en van sommige spelers wordt nu iets anders gevraagd. Het is natuurlijk wel een verschil of je iemand voor je hebt staan of niemand. Daar zijn we mee bezig met elkaar", legt Stegeman uit. "Maar het is een utopie om te denken dat het gelijk top is. Het heeft oefening nodig."

Basisplaats voor Hamer

Aan de rechterkant is Gustavo Hamer de wingback. De verdediger ging niet mee op trainingskamp, omdat hij vader werd. Ondanks zijn afwezigheid, krijgt hij dus wel een basisplaats. "Ik heb in de winterstop nagedacht over hoe mijn ideale formatie eruit ziet. En het was al vrij snel duidelijk dat ik Gustavo erbij wil hebben. Deze rol is hem op het lijf geschreven."

PEC Zwolle, dat deze winter geen nieuwe spelers aantrok, staat op de vijftiende plaats in de eredivisie en heeft maar drie punten meer dan ADO Den Haag, dat op een directe degradatieplaats staat.

Doelstelling

Wat mogen we van PEC Zwolle verwachten in de tweede seizoenshelft? "Dat we onze doelstelling gaan halen: het behoud in de eredivisie. Als je realistisch kijkt is dat het meest voor de hand liggende", beseft Stegeman. "Ik denk niet dat het nodig is om er andere dingen uit te blazen, want dan slaan we de plank volledig mis."

Het duel in Zwolle is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.