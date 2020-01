Derde verdachte van gruwelijke overval op vrouw in Raalte op vrije voeten

De overvallers in beeld in Raalte (Foto: Politie)

Een 37-jarige man uit Zutphen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 403 dagen voor een gruwelijke overval op een Raalter vrouw, begin 2017. Die veroordeling komt overeen met de tijd die hij in voorarrest zat, daarom is hij weer vrij.

De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 900 dagen (zo'n twee jaar en zes maanden), waarvan 497 dagen (ongeveer één jaar en vier maanden) voorwaardelijk. De man is vrijgesproken voor de woningoverval in Warnsveld.

De straf is aanzienlijk lager dan de eis van het Openbaar Ministerie: die eiste dat de man drie jaar en negen maanden achter tralies zou verdwijnen.

Voor de uitvoering van de overval zijn eerder al twee daders veroordeeld tot vier en zes jaar cel. Een van hen heeft ook een gewapende overval gepleegd op een man in Wierden. Die werd daarbij beschoten.

Flinke buit

Begin 2017 sloeg een groep van drie mannen met mokers de ruiten in van een woning in Raalte. Ze dachten dat er honderd- tot tweehonderdduizend euro in het huis te vinden was, maar ze vonden er niets. De bewoonster van het huis werd zwaar mishandeld. Het was voor de bewoonster de tweede gewelddadige overval in anderhalf jaar tijd.

De twee mannen die er al voor veroordeeld zijn, verklaarden eerder dat het de bedoeling was dat er niemand aanwezig zou zijn in het huis. Bij de overval werd gebruikgemaakt van een gestolen auto, die later uitgebrand werd teruggevonden.