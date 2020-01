Wat vind jij: De nachttrein tussen Zwolle en Enschede is een wassen neus

De Enschedese en Zwolse VVD-fracties zijn blij dat de nachttrein er eindelijk komt. "Vanuit Enschede is het inderdaad nog maar een half uur later, maar het is een begin", vertelt Lex Schukking. "Ik denk dat we uiteindelijk richting de twee uur 's nachts moeten."

Maar of dat gebeurt, is nog maar de vraag. Het ligt aan de drukte in de treinen. Als de laatste trein vanuit Enschede (om 00.03 uur) druk wordt, dan kan er voor gekozen worden nog een extra trein in te zetten om half 1 's nachts.

Is het een wassen neus? Of kan je dit prima een nachttrein noemen? Stem, en laat van je horen!