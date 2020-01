Welke foto uit de Tweede Wereldoorlog maakt het meest indruk op jou?

De vijftig meest aansprekende foto's uit elke provincie maken een kans een plekje te krijgen in het landelijk overzicht. Per categorie kun je jouw stem uitbrengen. Klik hier om te stemmen.

Bijzonder

Opvallend veel stemmen krijgt de foto waarop een moeder met haar kind een schuilplaats vindt in een duiker onder een weg. De foto is ingestuurd door Ina Varenhorst-Kooymans. Het kind op schoot is haar vader Hendrik Jan Koopman (79), de moeder is haar oma. Oma is inmiddels overleden, maar haar vader leeft nog steeds.

Hendrik Jan verscheen deze week tijdens de aftrap van de festiviteiten rond 75 jaar Bevrijding in Goor. Op het podium van theater De Reggehof wist hij het publiek te vertellen dat de bewuste duiker er nog steeds ligt. Bij bombardementen en beschietingen kropen ze hier in om te schuilen. Die beschietingen waren er zeker toen de Duitsers op ongeveer 800 meter van de boerderij gelegerd waren, in de wal van het Twentekanaal.

"De beschietingen waren soms heftig", aldus Kooymans. De foto is waarschijnlijk rond 1 januari 1945 gemaakt. Of hij zelf al op zijn eigen foto heeft gestemd vraagt projectleider Ewout van der Horst aan Kooymans? "Dat moet mijn dochter maar doen, ik heb nog nooit een mobiel gehad", antwoord hij in Twents dialect.

Moeder schuilt met kind (Foto: Ina Varenhorst-Kooymans)