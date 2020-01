Zorgbedrijf uit Kampen wraakt rechter, kort geding moet opnieuw

De advocaat van het zorgbedrijf beticht in zijn wrakingsverzoek de rechter van vooringenomenheid. De rechter wordt verweten partijdig en niet onafhankelijk te hebben gehandeld én heeft verzuimd hoor en wederhoor te plegen. "De rechter heeft berust in het wrakingsverzoek", bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Overijssel. "De zaak zal opnieuw worden behandeld. Er wordt een nieuwe zittingsdatum gepland."

Zorgbedrijf IkZijnWij en de gemeente Kampen liggen over een aantal zaken in de clinch met elkaar. Het gaat onder meer over zorg die door IkZijnWij is geleverd, maar waarvoor de gemeente Kampen weigert te betalen. Hierdoor balanceert het zorgbedrijf op de rand van de afgrond. In het kort geding, dat maandag voor de rechtbank in Almelo werd gehouden, eiste het zorgbedrijf dat de geleverde zorg met spoed moet worden betaald.

"Gemeente lapt veroordelingen aan laars"

Al op 5 december heeft de voorlopige voorzieningenrechter uitgesproken dat vijf cliënten van IkZijnWij recht hebben op hun persoonsgebonden budget", licht de advocaat toe. "Ondanks deze uitspraken wordt er gewoon niet betaald. Slechts van één cliënt is een beetje geld overgemaakt. De gemeente lapt de veroordelingen aan haar laars. Ze legt allerlei problemen op het bordje van de cliënten. Het zorgbedrijf laat de zorgbehoevende inwoners van Kampen echter niet in de steek."

Dwangsom

Tijdens de behandeling van die voorlopige voorzieningen eisten de pgb-cliënten dat de rechter de gemeente Kampen een dwangsom zou opleggen voor elke dag dat er niet zou worden uitbetaald. Die eis wees de rechter van de hand.

Van Niftrik: "Omdat de gemeente nog steeds niet heeft uitbetaald, dienden wij voorafgaand aan het kort geding van afgelopen maandag, als aanvullend stuk, de eis voor een dwangsom nogmaals in. De kortgedingrechter vroeg de advocaat van de tegenpartij of hij op de hoogte was van deze aanvullende eis. De advocaat antwoordde ontkennend, waarop de rechter besloot de eis af te wijzen."

Rechter gunde tegenpartij een voordeel, dat kan niet advocaat Roy van Niftrik

Volgens Van Niftrik bewees de rechter hiermee dat hij vooringenomen was, partijdig en niet onafhankelijk. "De rechter heeft de tegenpartij daarmee een voordeel gegund en dat kan natuurlijk niet." Dat de rechter heeft berust in het wrakingsverzoek, sterkt de advocaat van IkZijnWij in zijn gedachte.

Het kort geding moet nu helemaal opnieuw behandeld worden.