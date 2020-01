Minister Schouten noemt verspreiding vogelgriep 'zorgelijk', maar voorlopig geen ophokplicht

De verspreiding van vogelgriep in het oosten van Europa is "zorgelijk", vindt minister Carola Schouten van Landbouw. Maar een ophokplicht in Nederland komt er nog niet. Voorzitter Gert-Jan Oplaat van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) had juist om maatregelen gevraagd .

De Markeloër vindt dat er maatregelen genomen moeten worden. "Het virus breidt zich in Polen uit richting de Duitse grens. Dus het komt onze kant op. Inmiddels is het virus ook vastgesteld bij een wilde vogel en die laat zich niet tegenhouden door de maatregelen die we kunnen nemen."

Verscheidene landen in het oosten van Europa hebben te maken met vogelgriep. Dit jaar is de besmettelijke variant H5N8 ontdekt op boerderijen in Polen, Slowakije, Hongarije en in het noorden van Roemenië. Tienduizenden dieren zijn daar uit voorzorg al geruimd.

'Nauw contact'

"Ik volg de situatie in Europa dagelijks en mijn ambtenaren houden nauw contact hierover met deskundigen en de sector", laat de minister weten. Volgende week krijgt ze nieuw advies van deskundigen en op basis daarvan "zal ik bezien of eventuele verdere maatregelen nodig zijn".

De pluimveesector, met naast Nepluvi ook landbouworganisatie LTO, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVB) en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), had Schouten een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op een ophokplicht. "Als de vogelgriep hier opduikt, kost dat veel geld. We exporteren jaarlijks voor ongeveer 3 miljard aan kippenvlees", zegt Oplaat.

Twee jaar geleden was er voor het laatst een ophokplicht. Die was begin 2018 ruim drie maanden van kracht om verspreiding van vogelgriep te voorkomen.