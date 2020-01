Bestuurlijk Raalte viert feest om prijs: ‘Collectieve trots, dat is heel belangrijk’

Dubbel feest in het gemeentehuis van Raalte. De gemeente werd gisteren verkozen tot de best bestuurde decentrale overheidsorganisatie van 2019 en bovendien werd burgemeester Martijn Dadema verkozen tot de een-na-beste bestuurder van ons land.

De winst van de landelijke prijs kwam als een grote verrassing, vertelde de burgemeester gisteravond.

“De andere vier genomineerden waren Tilburg en Utrecht, grote steden, de provincie Gelderland en een waterschap. Dat zijn fenomenale tegenstanders. Dat wij als relatief kleine gemeente dan daar tussen staan, was al een eer. Dat we winnen, was echt een verrassing.”



'Collectief mooie dingen doen'

Hoe het komt dat Raalte zo in het oog springt? “Ik denk dat we hier collectief mooie dingen doen,” aldus Dadema. “De gemeenteraad, de inwoners, de ambtelijke organisatie. Dat wordt gezien na een paar jaar.”

Dadema: “Toevallig komt het hier in één maand wel heel erg prachtig bij elkaar,” verwijst de burgemeester naar het bezoek van de koning aan het gemeentehuis van Raalte vorige maand. “Ik zou niet zeggen dat ik daar ontevreden mee ben.”

'De waardering steken we in onze zak'

De prijs ziet de burgemeester als een waardering voor het werk dat ze doen. “Het maakt niet wie we zijn, het beïnvloedt ons niet, maar het is een collectieve trots. Dat is heel erg belangrijk. En de waardering steken we in onze zak.”

Voor Dadema zelf kreeg de middag in Oss nog een extra feestelijk tintje. Hij werd verkozen tot de op-een-na-beste bestuurder van ons land. Alleen de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, moest hij voor zich dulden. Voor het tweede jaar op rij werd Dadema genomineerd. Vorig jaar eindigde hij als derde, dit jaar een plaatsje hoger.

'Dat ik het wel fijn doe, denk ik'

“Ik vond de nominatie al fantastisch, als je ziet wat voor kanjers er tussen staan als bestuurders. Commissarissen, dijkgraven, gedeputeerden, wethouders van grote steden… Een fantastische lijst, dat is al een enorme waardering.”

Wat het zegt dat de burgemeester twee jaar op rij genomineerd is? “Dat ik het wel fijn doe, denk ik”, lacht hij. “Ik ben er heel enthousiast over. Ik heb het enorm naar mijn zin in Raalte. We doen hartstikke leuke dingen, hier besturen geeft energie.”

'Fijn dat u onze burgemeester bent'

“Als dat op deze manier gewaardeerd wordt, is dat helemaal prachtig. Maar je krijgt nog veel meer energie van al die reacties, vooral van al die inwoners die zeggen van ‘fijn dat u onze burgemeester bent’.”