FvD en PVV willen dat Overijssel zich inzet voor behoud carbidschieten

De partijen doen hun oproep aan Gedeputeerde Staten vanwege de discussie over het verbieden van vuurwerk. Ze willen voorkomen dat een verbod ook gevolgen heeft voor het carbidschieten.





Traditie

Volgens de partijen is carbidschieten 'onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid op het platteland en in enkele steden van Overijssel'. De traditie draagt volgens hen bij aan de saamhorigheid tijdens de jaarwisseling en is relatief veilig ten opzichte van het afsteken van bepaalde soorten vuurwerk.

Om de boodschap aan het provinciebestuur kracht bij te zetten, verwijzen de partijen naar de lijst van Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. In 2014 eindigde carbidschieten als vijftigste traditie in de lijst.

Oproep

FvD en PVV roepen het provinciebestuur op om zich uit te spreken over het belang van het behoud van carbidschieten in Overijssel. Ook willen ze dat Gedeputeerde Staten het belang van de traditie samen met andere provincies onder de aandacht brengen in de Tweede Kamer.



De ingediende motie moet nog besproken worden door Provinciale Staten.