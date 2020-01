Cold case-team politie probeert drie Overijsselse zaken op te lossen met behulp van kalender

Door een coldcasekalender te verspreiden onder gevangenen, hoopt de politie oude moord- en vermissingszaken op te lossen. Op de kalender staan drie Overijsselse zaken. Naast de moord op lerares Diana Winkel , wordt ook aandacht gevraagd voor de vermissing van Habib M'Hedhbi uit Zwolle in 2000 en de dood van Muharem Hebib in Deventer.

Voor het vierde jaar op rij wordt de kalender met 52 zaken verspreid onder gevangenen, in de hoop dat dit waardevolle tips oplevert. Dit jaar ontvangen ook alle tbs-instellingen in Nederland de kalender.

"Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie.



Op de kalender staan drie Overijsselse zaken, namelijk uit Oldenzaal, Deventer en Zwolle.





Deventer

De buurman van Muharem Hebib in Deventer heeft Muharem al een aantal dagen niet gezien. Daarom belt hij op zaterdag 16 januari 1999 de politie. De politie gaat naar het huis van Muharem. Daar vinden ze hem op de grond in zijn woonkamer, vastgebonden en met een hoofdwond. Hij is dan al een paar dagen dood. Muharem is met grof geweld vermoord.

Muharem, die meestal Cazim genoemd wordt, is in 1946 geboren in Bosnië. In 1992 vluchtte hij naar Nederland vanwege de oorlog. Sinds 1994 woonde hij in Deventer. Hij sprak bijna geen Nederlands en was vaak alleen. Soms ontmoette hij andere Bosniërs in Deventer. Cazim werd ook vaak gezien in het Oude Plantsoen: een homo-ontmoetingspark in Deventer.

Is Cazim slachtoffer geworden van een roofmoord? Of had de dader een ander motief? De nabestaanden willen graag antwoord: wie heeft Cazim vermoord en waarom?

Zwolle

Ook het onderzoek naar de dood van Habib M'Hedhbi uit Zwolle uit 2000 is heropend. Er is onder andere nieuwe informatie over de zaak, maar er staat nog altijd een beloning open van 20.000 euro voor de gouden tip.



Door nieuwe forensische technieken is er zeer interessante nieuwe informatie in deze zaak en is het onderzoek weer heropend. Na uitgebreide contacten met banken, verzekeringsmaatschappijen en nabestaanden van het slachtoffer in Tunesië en hier in Nederland kan de politie nu echt zeggen dat M'Hedhbi inderdaad dood is, ook al is zijn lichaam niet gevonden.

In 2000 is Habib (Mike) M'Hedhbi 43 jaar oud, gescheiden en vader van een dochter. Hij woont in Zwolle, waar hij een baan heeft bij een postsorteercentrum, maar na woensdag 14 juni niet meer wordt gezien. Hij werkt in de binnenstad van Zwolle ook als uitsmijter bij diverse horecagelegenheden en is er een bekende verschijning, alleen al vanwege zijn door het vele krachtsporten imposante postuur.





Grijze Alfa Romeo 164

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 juni 2000 stopt rond 01.00 uur in Weesp bijna aan het einde van de bebouwde kom tegenover de oude begraafplaats Landscroon een auto op een parkeerhaven aan de Korte Muiderweg. Het is een grijze Alfa Romeo van het type 164. Er stapt een man met zijn haar in een staart uit. Hij heeft hij een vuilniszak beet en dumpt die in de bosjes. Even later staat de vuilniszak in brand.

De man loopt terug naar de auto, stapt in en rijdt weg. Een buurtbewoner ziet het gebeuren en belt 112. Als het vuur uit is, bekijkt een agent de inhoud van de vuilniszak. Er zitten persoonlijke eigendommen in, zoals schoenen, een bos sleutels, wat kleingeld, een rijbewijs op naam van Habib M'Hedhbi en kleding. In de kleding zitten steekgaten. De recherche start direct een onderzoek.

Het onderzoek in 2000

De recherche gaat al M'Hedhbi's gangen na en komt via een van zijn contacten al snel uit bij een flatwoning in Lelystad waar meerdere mensen staan ingeschreven en ook M'Hedhbi vaak verblijft.

Maar als de politie gaat kijken, staat het huis leeg. Opvallend genoeg ontbreken van de huiskamervloer hele stukken. Te zien is dat de muren en het plafond nog maar net zijn gesausd. Onder de verflaag ontdekt de technische recherche bloedsporen van M'Hedhbi.

Auto opgespoord

Een van de voormalige bewoners van de flatwoning, een man met een staartje, maakte gebruik van exact zo’n grijze Alfa Romeo 164 als de getuige aan de politie heeft omschreven. De politie weet de auto op te sporen en vindt zowel in de verder totaal gestripte kofferbak als binnenin de auto nog meer bloed van M'Hedhbi.



In september 2000 arresteert de politie in het onderzoek drie verdachten. Dat waren drie bewoners van het huis in Lelystad. Ze ontkenden er iets mee te maken te hebben en omdat er geen stoffelijk overschot was, oordeelde het Openbaar Ministerie dat er ook geen zaak was. Het was toen in de praktijk heel lastig om tot een veroordeling te komen. De drie zijn dus toen vrijgelaten. Een van hen zit nu een langdurige gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf en een andere verdachte is inmiddels een natuurlijke dood gestorven.

Criminele kringen

Het slachtoffer had twee gezichten. Hij was enerzijds aardig, behulpzaam en maakte veel vrienden. Maar aan de andere kant bewoog hij zich in criminele kringen. Hij zat in de gokwereld en die van de verdovende middelen. De politie denkt dat ze het motief ook in die sfeer moet zoeken. Gezien het bloed in de woning in Lelystad en de plotseling geschilderde wanden en ontbrekende vloerdelen is het scenario dat hij in Lelystad is vermoord.



De politie denkt dat de dader of daders daarna het lichaam van Mike hebben verplaatst. Vanwege het bloed in de grijze Alfa Romeo 164 is waarschijnlijk ook het lichaam van Mike in de auto vervoerd. De politie gaat er vanuit dat het lichaam ergens op het traject Lelystad – Weesp is gedumpt. Het slachtoffer was een stevige man, iemand die je niet zomaar optilde, dus het is heel aannemelijk dat daarbij meerdere mensen waren betrokken.