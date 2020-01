Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: GAE werkt aan historische serie, Twente wil einde zegedroogte

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – FC Utrecht

Voor de fans is het te hopen dat PEC Zwolle en FC Utrecht een herhaling opvoeren van de ontmoeting in het vorige seizoen. Toen eindigde het duel in Zwolle na een krankzinnige slotfase in 4-3.

PEC werkte in de laatste tien minuten een achterstand van 1-3 weg, mede door twee goals van Mike van Duinen. In de tumultueuze eindfase en na het laatste fluitsignaal kreeg Utrecht-trainer Dick Advocaat, zijn assistent rood en kreeg ook Riechedly Bazoer in de catacomben nog een rode kaart.

PEC is vijftiende maar voelt de hete adem van de drie ploegen daaronder in de nek. FC Utrecht staat zevende.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

FC Twente – FC Groningen

FC Twente verloor de laatste twee competitieduels voor de winterstop en wacht nu al vijf wedstrijden op een overwinning. In Groningen gebeurde eerder dit seizoen veel en van alles. Twee gemiste strafschoppen, dubieuze beslissingen van de VAR en twee rode kaarten voor FC Groningen. Uiteindelijk won FC Twente met 1-3.

De grootste zege in eigen huis tegen FC Groningen boekte FC Twente in 2006: 7-1 prijkte er toen op het scorebord. Niet alleen vanwege de uitslag een historisch duel; het was de 424e wedstrijd van Sander Boschker die daarmee het record van Epy Drost verbeterde.





FC Twente is twaalfde met zes punten minder dan nummer tien FC Groningen.

Aftrap: zaterdag 19.45 uur



FC Emmen – Heracles

In maart 2019 reisde Heracles voor het eerst naar Emmen af voor een eredivisieduel, daarvoor troffen beide ploegen elkaar louter in een divisie lager.

Adrián Dalmau kopte Heracles op voorsprong maar na een tweede gele kaart voor Tim Breukers konden de Almeloërs dat in de sneeuwbuien niet over de streep trekken. In de 85e minuut viel de gelijkmaker door Sven Braken. Heracles staat op de negende plaats nog net in het linkerrijtje, FC Emmen heeft de punten op de veertiende plaats heel hard nodig.

Aftrap: zondag 14.30 uur

FC Den Bosch – Go head Eagles

Go Ahead Eagles is bezig met een prachtige reeks van zeventien ongeslagen competitieduels. Dat is nog geen clubrecord. In 1962 slaagde de Deventer-ploeg er in om 21 wedstrijden op rij niet te verliezen.

De laatste keer dat Go Ahead naar Den Bosch afreisde was in het kader van de play-offs. In mei van dit jaar kopte Jeroen Veldmate Go Ahead in de slotfase naar de finale.

In de eigen Adelaarshorst speelde Go Ahead eerder dit seizoen doelpuntloos gelijk tegen de Brabanders. De teller qua remises staat dit seizoen al op elf, en zo trapte Go Ahead na de winterstop ook af: 1-1 tegen Almere City FC. Go Ahead staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie, FC Den Bosch is elfde.

Aftrap: zondag 14.30



Alle duels zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.