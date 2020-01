Podcast Wijzen uit het Oosten: Hitproducer Robin Wesley

Robin is een muziekproducer die zijn beats online verkoopt en hij heeft een nummer 1 hit in Vietnam op zijn naam staan.

Afgelopen jaar had hij een omzet van maarliefst een ton. In deze podcast praten we over hoe zijn business in elkaar steekt, wat die nummer 1 hit in Vietnam hem heeft gebracht en welke projecten hij ernaast doet om zijn imperium uit te bouwen.

De gesprekken met inspirerende Overijsselaars luister je terug in de podcast-serie Wijzen uit het Oosten.

