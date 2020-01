D66 Enschede heeft opvolger Eerenberg gevonden: June Nods nieuwe wethouder

June Nods van D66 is de beoogde opvolger van de naar Utrecht vertrokken wethouder Eelco Eerenberg. Nods krijgt Financiën, Economie, Jeugd, Onderwijs, Privacy, Stadsdeel Centrum en de projecten Kennispark en Technology Base Twente in als haar portefeuille.

Nods is sinds 1993 woonachtig in Enschede en heeft in die jaren onder andere op verschillende plekken in de stad in de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht gezeten, waaronder bij de Openbare Bibliotheek, NV Enschedese Zwembaden en de Stichting Kinderopvang Enschede.

Fractievoorzitter Gertjan Tillema: "Met June hebben we iemand gevonden die zowel kennis van de stad als de nodige bestuurlijke ervaring meebrengt. Daar zijn we heel blij mee. Daarbij zien we een grote inhoudelijke overlap tussen haar ervaring en de portefeuille die ze krijgt."

Vijf jaar wethouder

Eelco Eerenberg was meer dan vijf jaar wethouder in Enschede. Hij werd in 2015 gekozen tot Beste Jonge Bestuurder van Nederland in een verkiezing van Binnenlands Bestuur. Voordat hij bestuurder werd, studeerde hij Informatica en was tegelijkertijd raadslid voor D66 in Enschede.

Nods wordt tijdens de raadsvergadering op 3 februari voorgedragen aan de gemeenteraad.