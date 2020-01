Bijzondere erepenning voor heldhaftige taxichauffeur Van Dam uit Zwolle

Van Dam redde een invalide Tsjechische jongeman, die vorig jaar met zijn rolstoelfiets onfortuinlijk ten val kwam op het spoor in Beerze en niet meer op kon staan.

Nietsvermoedend vertrekt taxichauffeur Gerben van Dam vanochtend vanuit Zwolle naar zijn werkplek in Ommen. Daar aangekomen krijgt hij van zijn werkgever Taxibedrijf Steen de opdracht om passagiers vanaf het gemeentehuis in Ommen op te halen en weg te brengen naar een nog onbekende bestemming.

Huldiging

Een fictieve opdracht, want zodra hij het gemeentehuis binnenkomt, krijgt hij argwaan. Hier is iets bijzonders aan de hand, denkt hij. Verwelkomd worden door Hans Vroomen, de burgemeester van Ommen, gebeurt hem niet elke dag. Vroomen neemt hem mee naar de raadszaal en daar zit zijn hele familie op hem te wachten.



Vroomen legt uit dat zij allemaal zijn gekomen om de ceremonie bij te wonen, waarin hij wordt gehuldigd vanwege zijn heldhaftige daad op die zomerse dag in september vorig jaar. Hij twijfelde toen geen moment toen hij zag dat midden op de spoorwegovergang een jongeman lag.

Secondewerk

De rode lampen knipperden al en de trein kwam in razende vaart naderbij. Gerben trok met alle kracht die hij in zich had de jongeman van het spoor. Hij redde hiermee het leven van de jonge invalide man die met zijn rolstoelfiets onfortuinlijk was komen vallen.



Een fractie van een seconde later denderde de trein voorbij, die de de rolstoelfiets volledig in puin reed. Deze kwam total loss in de naastgelegen berm terecht. "Het was echt secondewerk. Dan sta je wel even te trillen", vertelt Van Dam.

'Ongelofelijke heldendaad'

"Gerben van Dam had de moed om uit zijn taxi te springen", prijst burgemeester Hans Vroomen van Ommen de taxichauffeur. "Hij wist deze invalide man voor een aanstormende trein van het spoor te trekken en deed dit met gevaar voor zijn eigen leven. Het is een ongelofelijke heldendaad van grote betekenis."

Voor de plechtigheid is Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle naar Ommen gekomen om hierbij aanwezig te zijn. “Gerben van Dam is inwoner van Zwolle en ik wil hem dan ook graag voor zijn heldendaad bedanken”. Ook namens Andries Heidema, commissaris van de Koning, worden er bloemen uitgereikt.





Eerste keer

Harold Kerkhof van de Kanselarij der Nederlandse Orden meldt dat deze 'Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon' echt maar zelden wordt uitgereikt. In de provincie Overijssel is in 2018 de penning uitgereikt aan vier vrouwelijke medewerkers van De Twentse Zorgcentrazijn naar aanleiding van hun dappere en adequate handelen tijdens de brand in de Losserhof op 15 september 2018.

Twee jaar daarvoor is de erepenning uitgereikt aan twee jonge jongens voor het redden van een 24-jarige man uit de IJssel bij Wijhe.