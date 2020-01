Eis: maximale werkstraf voor doodrijden schooldirecteur in Den Ham

Als het aan de officier van justitie ligt, krijgt een 71-jarige inwoner van Den Ham de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd voor het aanrijden van een voetganger in zijn woonplaats. Het 41-jarige slachtoffer, directeur van een aantal scholen in Hellendoorn, Nijverdal en Almelo, overleed kort na de aanrijding in het ziekenhuis.

Het slachtoffer liep in de avonduren met zijn echtgenote over de Vossenboerweg, vlakbij de entree van het dorp. Om goed zichtbaar te zijn, droeg hij een reflecterend neonkleurig vest.

Hoe het kan dat de automobilist het slachtoffer over het hoofd zag, blijft onduidelijk. "Ik heb geen voetgangers gezien", zei de 71-jarige automobilist vandaag voor de rechtbank in Almelo. "Ik weet alleen dat ik een harde klap hoorde, ik moet in gedachten geweest zijn."



Afgeleid

De bestuurder vertelde de rechtbank dat hij de volgende dag naar Denemarken zou gaan en voor die tijd nog wat boodschappen wilde doen in Den Ham. Mogelijk was hij afgeleid door problemen met een lekkende CV-ketel thuis, maar zeker is hij er niet van. De man woont in de buurt van de ongevalsplek en kent de weg goed.





Volgens de officier van justitie is er 'totaal onnodig een einde gekomen aan een mensenleven' en is de 71-jarige daar verantwoordelijk voor. Hij vond het lastig te begrijpen dat de man de voetgangers niet zag, zeker omdat een achter hem rijdende automobiliste hen wel zag.



Schok

De dood van de schooldirecteur was een grote schok voor de leerlingen van de diverse scholen voor speciaal onderwijs. Er werden verschillende herdenkingsdiensten gehouden. In de gemeenschap van Den Ham is veel steun voor de nabestaanden, de uitvaart was druk bezocht en werd ook live via het internet uitgezonden. De 71-jarige vertelde dat hij de livestream thuis had meegekeken.





De rechtbank doet over twee weken uitspraak.