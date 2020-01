Het woord 'seksleven' op een reclamebord? Dat gaat Staphorst te ver

Ophef in Staphorst: de gemeente heeft diverse klachten binnengekregen over een reclamebord, omdat het woord ‘seksleven’ erop staat. Het bord is door de reclamemaker weggehaald.

Het bord met de seksuele toespeling is van Alpha Nederland. De christelijke organisatie biedt relatiecursussen aan en verwijst op het bord naar de seksualiteit binnen het huwelijk onder het mom 'tijd voor elkaar'. In Staphorst vinden deze zogeheten 'marriage courses' plaats in kerk De Bron.

Verkeerde keelgat

Om de activiteit aan te prijzen, staan er reclameborden rond lantaarnpalen in Staphorst. Op die borden staan teksten als: ‘Ons record conflict oplossen is met 0.034 seconden verbeterd’ en: ‘Mijn partner gooit 8 keer vaker kleding in de wasmand’.

Eén bepaald bord schoot een aantal inwoners van Staphorst echter in het verkeerde keelgat. De SGP stelde er deze week vragen over tijdens de raadsvergadering en wethouder Lucas Mulder laat weten dat ook het gemeentebestuur is aangesproken over het bord.

Seksualiteit

Het gaat om een rood bord met grote witte letters waarop staat: ‘Ons seksleven is nu 2,72 keer beter’. Er staat dan wel geen naakte vrouw of man op, maar de harde witte letters en het woord ‘seksleven’ vinden mensen aanstootgevend. "Dit bord staat op de route naar scholen", verduidelijkt fractievoorzitter Erik Hattem van de SGP.

Alpha Nederland is verbaasd over de klacht. "Het gaat niet om een afbeelding, slechts om een woord. Het doel van de cursus is juist het huwelijk te verbeteren. Voor christenen, maar ook niet-christenen zijn van harte welkom. Seksualiteit hoort bij het huwelijk", laat een woordvoerster van Alpha Nederland weten.

Aanstootgevende reclame

Wethouder Mulder laat weten dat reclame-uitingen voor een maatschappelijk doel mogen, maar dat dit een uiting is voor een cursus waar stellen voor moeten betalen. "Dat hebben we van tevoren niet goed gezien. Bovendien is aanstootgevende reclame ook niet toegestaan. Sommige mensen vinden dat dit hieronder valt."

In september houdt Alpha Nederland weer marriage courses in Nederland en ook in Staphorst. "We zullen erop letten dat we hetzelfde bord niet opnieuw gebruiken."