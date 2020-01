Feest: basisschool Stedeke in Diepenheim is weer een Excellente School

Basisschool Stedeke in Diepenheim is Excellente School (Foto: RTV Oost)

Feest op basisschool Stedeke in Diepenheim, want de school heeft dit jaar voor de tweede keer het predicaat Excellente School gekregen. Dat betekent dat er nu vijf Excellente Scholen in Overijssel zijn.

Vanochtend wachtte de hele school in spanning af totdat directeur Bernardien Nijhof met het ontvouwen van een vlag onthulde dat de school het predicaat Excellente School kreeg.

Vijf Overijsselse scholen

Landelijk hebben 62 scholen dit jaar het predicaat Excellente School gekregen. Dat betekent dat er nu 190 scholen of schoolsoorten die het predicaat excellent dragen: 54 scholen in het basisonderwijs, 116 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 20 scholen in het speciaal onderwijs.

Er waren al vier Overijsselse basisscholen die zich Excellente School mogen noemen, namelijk basisschool De Vogelaar in Raalte, basisschool De Fontein (locatie Oranjestraat) in Westerhaar-Vriezenveensewijk, basisschool Maria in Reutum en twee locaties van het Twents Carmel College in Denekamp en Oldenzaal. De openbare basisschool Stedeke in Diepenheim kreeg het predicaat drie jaar geleden al, dat is nu dus opnieuw toegewezen.

Excellente School

Het predicaat is een erkenning voor scholen die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen, doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. Het belangrijkste doel van het traject Excellente scholen is de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren.

In de afgelopen periode namen 67 scholen/schoolsoorten deel aan het traject Excellente Scholen. Hun profielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een voorbereidingsgesprek en een jurybezoek.