D66 fractievoorzitter Jetten krijgt 'warm onthaal' van boeren in Diepenheim

Jetten waagde zich vanmiddag in het hol van de leeuw. Zo'n vijftig boeren 'onthaalden' hem bij herberg 'De Pol' in Diepenheim met een striemend toeterconcert. Maar de D66'er was onverstoorbaar en ging naar binnen, waar hij een brief kreeg van mevrouw Leunk uit Markelo die zich zorgen maakt over de toekomst van haar boerderij.

Halvering

Na de uitspraak van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot begin september, dat de Nederlandse veestapel gehalveerd moet worden, staan de boeren en de partij lijnrecht tegenover elkaar. Aanleiding was de stilgevallen bouw in Nederland, als gevolg van de 'stikstof-uitspraak' van de Raad van State, die overigens al in mei vorig jaar is gedaan.

Kamerlid Tjeerd de Groot in september vorig jaar: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is zeventig procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen één procent. De verhouding is compleet zoek.”

In het latere najaar volgden volop acties en protesten van boeren bij provinciehuizen, op snelwegen en in Den Haag met een grote demonstratie op het Malieveld. De boeren voelen zich nog steeds onbegrepen. Nog steeds worden er acties georganiseerd, waarvan de laatste, vlak voor de Kerst bij distributiecentra, met een rechterlijke uitspraak werden verboden.