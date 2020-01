Wouter Vliek uit Nijverdal is een dag minister van Financien

Bij trouble speechen krijgen deelnemers een merkwaardige situatie voorgeschoteld, die ze op een ludieke en waar mogelijk humoristische wijze wijze aan de man moeten brengen. Een ‘ongelukje’ dus zó verkopen, dat je er toch mee weg komt.

Bij de voorronde speelde Wouter dat hij verloskundige was, die twee kinderen met elkaar verwisseld had. Hij deed het luchtig, door onder meer te stellen dat het ook leuk is om een totaal ander kind in je gezin te hebben.

'Tikkie van 500 euro'

Nu is hij minister van Financiën. "Ik stuur een tikkie van 500 euro aan alle ministers in verband met het ministersweekend. Per ongeluk stuur ik het tikkie via NL Alert, waardoor iedere Nederlander 'm krijgt."

"Het is de kunst dat ik iedereen ook laat betalen. Dat ik de mensen laat inzien dat het ook voordelen heeft als ze dat tikkie betalen. Je moet dat met een beetje humor brengen, dan kom je een heel eind", is de overtuiging van Wouter.

'Gewoon leuk'

Wat het hem uiteindelijk oplevert als hij wint, weet de Nijverdaller niet. "Daar gaat het me eigenlijk ook niet om. Het is gewoon leuk om te debatteren en te speechen. Als ik er dan ook nog een beker of zo mee win, is dat leuk. Maar daar gaat het niet om."