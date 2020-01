Winterstop heeft FC Twente goed gedaan: "Sombere gevoel achter ons laten"

FC Twente kan morgenavond in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen beroep doen op Wout Brama en Paul Verhaegh. De routiniers zijn nog niet fit. Daarnaast is linksback Calvin Verdonk geschorst.

Haris Vuckic is tijdens het trainingskamp in Spanje ziek geweest en kampte ook deze week nog met wat klachten. De spits is op de weg terug, maar nog niet honderd procent fit, zegt trainer Gonzalo Garcia.

Energie terugkrijgen

FC Twente verloor vijf van de zes laatste wedstrijden voor de winterstop, maar de onderbreking heeft de ploeg goed gedaan, constateert de coach. "Iedereen heeft kunnen herstellen, zowel fysiek als mentaal. We moeten er nu voor zorgen dat we het sombere gevoel achter ons laten en de negatieve spiraal gaan doorbreken. We willen de energie terugkrijgen en weer gaan voetballen."

Échte back

Garcia is ook blij met de komst van rechtsback Giovanni Troupee, die voor een half jaar wordt gehuurd van FC Utrecht. "Hij is aanvallend ingesteld, een agressieve jongen en bovendien een échte back. Door de blessure van Verhaegh speelden we op die positie vaak met een centrale verdediger, maar dan zijn we aanvallend minder sterk. We hadden vaak wel de controle, maar werden nauwelijks gevaarlijk over die flank."

Het duel met FC Groningen begint zaterdag om 19.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.