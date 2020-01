Rechtbank wil Heinose 'zeilbootmoord' nog in september inhoudelijk behandelen

Een gepensioneerd dierenarts uit Heino wordt er door justitie van verdacht dat hij zijn echtgenote in 2015 van het leven heeft beroofd op een zeilboot voor de kust van Colombia. Het echtpaar was op dat moment op wereldreis met hun zeilboot ‘Lazy Duck’.

De man, inmiddels weer in Nederland en woonachtig in Utrecht, is destijds door justitie in Colombia aangemerkt als verdachte. Ook het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man ervan dat hij zijn vrouw heeft omgebracht. Ook al blijft de verdachte zelf bij het verhaal dat niet híj de vrouw heeft vermoord, maar piraten.

Ruzie op het schip

In een tv-uitzending van John van den Heuvel in september 2019 wordt een Colombiaanse vrouw over de zaak geïnterviewd. Volgens de vrouw was er op de dag dat de Nederlandse vrouw stierf ruzie aan boord van het schip van het echtpaar. Zij zou die ruzie gehoord hebben.

Het Openbaar Ministerie wil de vrouw horen als getuige en heeft daarom een rechtshulpverzoek gedaan aan de Colombiaanse autoriteiten. Maar de rechtbank is van oordeel dat afronding van deze strafzaak binnen een afzienbare termijn zwaarder weegt dan het horen van deze nieuwe, mogelijke getuige.

Verklaring in Colombia

De rechtbank geeft daarvoor als verklaring dat zulke getuigenverhoren in een land waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft soms wel jaren kunnen duren. Ondanks dat waarheidsvinding van groot belang is, zegt de rechtbank dat ze dat in dit specifieke geval niet wil afwachten.

Bovendien is het voor de rechtbank erg onduidelijk wat de waarde voor het bewijs is van de verklaringen van deze vrouw. Als de vrouw voor de inhoudelijke behandeling toch door de Colombiaanse autoriteiten wordt gehoord in het kader van het rechtshulpverzoek, dan moet dat plaatsvinden in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris. Ook moet de verdediging dan de gelegenheid krijgen om daar bij aanwezig te zijn.

Onderzoek met nieuwe technieken

De rechtbank wil de strafzaak in september van dit jaar inhoudelijk behandelen. Vóór de inhoudelijke behandeling vindt nog een aantal onderzoeken plaats. Zo krijgt het NFI de opdracht om te onderzoeken of met nieuwe technieken meer informatie te halen is uit gevonden DNA.

Ook zal een deskundige onderzoek doen naar de loggegevens van het automatisch identificatiesysteem (AIS) van de zeilboot en wordt een poloshirt van de verdachte opnieuw onderzocht.

Schouw

Daarnaast zal er in Nederland een schouw plaatsvinden op een soort gelijke type boot als de ‘Lazy Duck’. Het schip van de verdachte ligt namelijk nog in een haven in Curaçao.

Verder worden enkele medewerkers van de Nederlandse politie die zich bezig hielden met het onderzoek in Colombia gehoord als getuige.