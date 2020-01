Mirjam Pol rijdt als eerste vrouw ter wereld Dakar in drie continenten uit

Mirjam Pol uit Borne heeft als enige vrouwelijke motorrijder ter wereld de Dakar uitgereden in Afrika, Zuid-Amerika én nu ook in het Midden-Oosten. Ze is ook de enige Nederlandse motorrijder die dit gelukt is. De Bornse werd 41ste in het algemeen klassement.

Het was zowel fysiek als mentaal een heftige editie voor Pol, die woensdag geblesseerd raakte bij een crash. Een paar dagen later kwam Paolo Gonçalves om het leven in de zevende etappe. Hij was in het verleden teamgenoot van Pol.

Een ander aangrijpend moment was de zware crash van kistrijder Edwin Straver. Pol was bij het ongeval en hielp de Brabander. De toestand van Staver is nog onveranderd kritiek; hij verkeert in levensgevaar.

Het team van Pol laat weten dat ze het daarom moeilijk vindt blij te zijn met haar prestaties. "Dat siert haar als mens, maar doet haar tekort als sporter", laat het team weten in een persbericht.