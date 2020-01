PEC Zwolle start nieuwe jaar met knotsgek gelijkspel tegen FC Utrecht

PEC Zwolle kent een aanvaardbare start van 2020. In het MAC³PARK stadion was het aan de ploeg van trainer John Stegeman om het startschot voor de tweede seizoenshelft te verrichten. En dat gebeurde met een resultaat. Tegen FC Utrecht werd er na een knotsgekke slotfase met 3-3 gelijkgespeeld.

Zonder nieuwe namen, maar met een nieuwe speelwijze luidde PEC het nieuwe jaar in. Om meer defensieve stabiliteit in te bouwen - PEC kreeg in de eerste seizoenshelft in ieder competitieduel minimaal één treffer om de oren - kiest Stegeman na de winterstop voor een 5-3-2-formatie, waarvoor onder de Spaanse zon de basis is gelegd.

VAR

Pas halverwege de eerste helft ontbrandde het duel, toen arbiter Jochem Kamphuis het spel stillegde na een ingreep van de VAR. Wat niemand in het stadion zag, werd door de videoscheidsrechter haarfijn in beeld gebracht. Een oliedomme handsbal van Sam Kersten. Als een volleerd volleyballer sloeg hij het leer de zestien uit, waarna Kamphuis niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Specialist Simon Gustafson liet Michael Zetterer vervolgens kansloos. Wéér geen clean sheet.

PEC reageert

De reactie van PEC liet echter niet lang op zich wachten. Mark van der Maarel schatte een lange pass van Gustavo Hamer compleet verkeerd in en daar profiteerde Mike van Duinen dankbaar van. De rappe aanvaller verschalkte Jeroen Zoet, de sluitpost die door FC Utrecht van PSV wordt gehuurd.

Zwabberbal

Kort na de rust kon Zoet andermaal vissen. Kenneth Paal draaide goed weg bij Gyrano Kerk en schoot van ver op doel. Ook de zwabberbal van de Zwolse wingback was Zoet te machtig, die allesbehalve vrijuit ging en PEC op 2-1 zag komen. Van Duinen had zijn elftal even later helemaal op rozen kunnen schieten. Hij frommelde zich met enig fortuin langs de Utrechtse defensie, maar stuitte op de benen van Zoet.

Geheel terecht kwam FC Utrecht twintig minuten voor het einde op gelijke hoogte. Na gerommel in de zestien van PEC belandde de bal voor de voeten van Kerk. Met een droge knal passeerde hij Zetterer.

Knotsgekke slotfase

FC Utrecht kwam diep in de tweede helft op 2-3 via invaller Issah Abass, die koel afrondde na een fraaie steekpass van Urby Emanuelson. De drie punten leken naar de Domstad te gaan, maar PEC rechtte nog één keer haar rug. Een voorzet van Dennis Johnsen werd door alles en iedereen gemist, behalve door Yuta Nakayama. Met een bekeken schuiver redde de Japanner een punt. Het waren er bijna drie geweest, maar een kopbal van Vito van Crooij werd in extremis van de lijn gehaald.

PEC Zwolle - FC Utrecht 3-3

0-1 Gustafson (24/pen)

1-1 Van Duinen (27)

2-1 Paal (53)

2-2 Kerk (71)

2-3 Abass (86)

3-3 Nakayama (89)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Huiberts, Paal; Klaiber, Van der Maarel, Van Overeem, Van Rooijen

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Kersten, Lam, Nakayama, Paal; Huiberts (Dekker/79), Clement, Saymak (Johnsen/74); Thy (Van Crooij/74), Van Duinen

FC Utrecht: Zoet; Klaiber, Janssen, Van der Maarel, Guwara; Van Rooijen (Emanuelson/66), Gustafson, Van Overeem; Kerk, Dalmau (Abass/76), Van de Streek