RTV Oost-icoon Maggy Dobson neemt na 35 jaar afscheid

Maggy Dobson kwam bij RTV Oost als radiomaker. Toen in 1992 de televisietak werd opgestart, werd ze één van de gezichten van de nieuwsuitzendingen. In die hoedanigheid praatte ze Overijssel bij over de neergestorte F16 in Hengelo, de dodelijke buscrash bij Winterberg en natuurlijk de vuurwerkramp.



Over haar afscheid is ze duidelijk: "Het is een keer klaar, maar het is een raar idee dat ik hier straks niets meer te maken heb. Het was een geweldige tijd."

