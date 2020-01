Burgemeester sluit beschoten woning Almelo voor vier weken

De schrik zit er goed in bij buurtbewoners van De Grutto in Almelo. Vannacht werden zij opgeschrikt door een beschieting in de straat. "Ik hoorde vijf schoten", vertelt een buurvrouw van enkele huizen verderop. "Het leek wel een mitrailleur, zo van: tak tak tak."

In het raam van de woonkamer zitten vijf kogelgaten, veroorzaakt door een schietpartij rond drie uur 's nachts. Precies een week geleden was een auto bij hetzelfde huis ook al doelwit van een aanslag.

"Daarom dacht ik eerst, toen ik wakker schrok: verbeeld ik me dat nou?" zegt de buurvrouw. "Vorige week werd hier namelijk ook al geschoten." De politie doet momenteel onderzoek bij de woning en heeft een drone ingezet. Er is nog niemand aangehouden.

'Regelmatig contact'

Een andere buurvrouw merkt op dat ze zich 'niet kan voorstellen wat de reden is dat deze mensen worden beschoten'. "Wij hebben regelmatig contact en uit niets is mij gebleken dat er iets speelt."

Burgemeester Arjen Gerritsen was vanmorgen ook even ter plaatse. Hij hoopt dat de rust snel weerkeert in de wijk. "Je schrikt er wel van, want zoiets wil je niet in je stad."