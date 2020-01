Enschedeër (20) over vernielen van graven: "Ik kan het mijzelf niet vergeven"

Het tweetal zou in mei met grof geweld koperen en bronzen ornamenten en letters van grafstenen hebben gesloopt. Volgens de twintigjarige hadden ze in eerste instantie een leeg gebouw op het universiteitsterrein in Enschede op het oog.

Oosterbegraafplaats

Uiteindelijk kwamen ze op de Oosterbegraafplaats uit, waar ze samen twee rugzakken met brons en koper stalen. Ze liepen tegen de lamp omdat de oud-ijzerhandelaar de politie inschakelde.



De negentienjarige, die het emotioneel niet aankon om zijn rechtszaak bij te wonen, zegt dat hij niets deed. Hij verklaarde bij de politie dat hij erbij stond en niet weg ging toen zijn goede vriend begon met het vernielen van de graven. "Het is niet netjes om mij dat in de schoenen te schuiven", reageerde zijn medeverdachte daarop. "We hebben het met z'n tweeën gedaan."



Voor de nabestaanden die de graven van hun geliefden kapot terugvonden, was de rechtszaak emotioneel. Ze durven de graven nog niet te repareren, uit angst voor herhaling.



'Hufterig gedrag'

"Voor mij is het klip en klaar dat het ongelooflijk hufterig is wat er is gebeurd", vatte de officier van justitie de zaak samen. Hij wees de aanwezigen erop dat er wel het nodige aan de hand was met de jongens. Beiden zijn verstandelijk beperkt, wonen in een instelling en hebben een zwaar belast verleden achter de rug.



De twintigjarige bood aan het eind van de zitting in tranen zijn excuses aan tegenover de nabestaanden. "Het is niet goed te praten wat ik heb gedaan, ik heb er zoveel spijt van dat ik mezelf niet kan vergeven. Ik kan het niet terugdraaien, maar ik hoop wel dat jullie me kunnen vergeven."