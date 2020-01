Vijfmansdefensie Stegeman nog lang niet waterdicht: ''Al heb ik wel goede dingen gezien''

"Uiteindelijk ben ik opgelucht dat we nog een punt halen, want we kregen in de eindfase de 2-3 tegen. Maar ik denk wel dat als we bij de 2-1 wat scherper en beter zijn, het gewoon 3-1 moet worden. Dat gebeurt niet en dan krijgen we bijna nog de deksel op de neus. Maar we hebben ons weerbaar opgesteld." Een groot winstpunt ten opzichte van de eerste competitiehelft. "Ja, ik ben ook content met de manier waarop dat is gegaan", zegt Stegeman na afloop.

Gewoon slecht

Stegeman startte dus met vijf man achterop, om zo meer defensieve zekerheid in te bouwen. Toch moest doelman Michael Zetterer drie keer vissen. "Dat is niet goed, hè? Die penalty hoef je niet over te discussiëren. Ik heb het teruggezien en dat is een handsbal. De tweede is een scrimmage voor de goal, dat soort ballen mogen er niet in. De derde goal is niet goed verdedigd van ons. We gooien de hele as open, dat mag niet. Dat hebben benadrukt en dat is gewoon slecht."

Lijn doortrekken

"Wat dat betreft valt er nog genoeg aan te schaven. We krijgen ook deze wedstrijd nog iets te gemakkelijk doelpunten tegen. Maar deze formatie ga ik wel doortrekken in de komende weken, want ik heb ook veel goede dingen gezien. Mijn ploeg heeft zich weerbaar opgesteld, geknokt en gevochten. Hier kunnen we mee door", aldus Stegeman.