Vorig jaar was relatief rustig jaar voor de wolf in Overijssel

Relatief rustig jaar voor wolven in Overijssel (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Nog niet alle cijfers zijn bekend, maar de wolf heeft zich in 2019 relatief rustig gehouden in Overijssel. Over het aantal wolven dat in onze provincie is geweest zijn nog geen definitieve cijfers bekend, maar wel is duidelijk dat er in 2019 minder vaak schapen zijn aangevallen door wolven dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de organisatie die het faunabeleid voor de provincies uitvoert.

BIJ12 kreeg vorig jaar tien meldingen van aanvallen in Overijssel binnen, waarvan na onderzoek is gebleken dat het vijf keer om een wolf ging. Eén melding - van eind december - wordt nog onderzocht. In 2018 was een wolf veertien keer de boosdoener.

Bij drie meldingen uit 2019 ging het om een hond. Van één opvallende melding - in oktober werd een dwergezel dood gevonden - leverde het DNA-onderzoek geen resultaat op. Het is dus niet bekend of het hierbij om een wolf of een ander dier ging.

Zwerftocht

Net over de grens in Duitsland leven verschillende roedels, met jonge dieren die op een gegeven moment hun familie verlaten en op zoek gaan naar een partner en een eigen leefgebied. Deze dieren kunnen tijdens hun zwerftocht ook Overijssel bezoeken. In december werd een wolf op de Sallandse Heuvelrug vastgelegd door een wildcamera. Waar deze wolf vandaan kwam en waar het dier nu is, is niet bekend.

RTV Oost heeft een podcast over de wolf in Overijssel. De podcast is hier te beluisteren

Hekken

Steeds meer boeren nemen maatregelen om wolven - en ook andere (roof)dieren als honden en vossen - buiten de deur te houden. Een aantal boeren heeft wolvenrasters laten plaatsen en ook bij de schaapskooi op de Sallandse Heuvelrug is een hek geplaatst.

Afgelopen zomer meldde Hugh Jansman, wolvendeskundige van Wageningen Environmental Research, dat er in de wintermaanden van 2018/2019 minder zwervende wolven waren geweest dan in dezelfde periode een jaar daarvoor. Ook was de tijd die de zwervers in Nederland doorbrachten korter.

Aantallen

BIJ12 meldde onlangs dat in de periode van begin september tot begin november, naast de wolven waarvan bekend is dat ze in Nederland zijn gevestigd, één onbekende wolf in Nederland is geweest. De cijfers over de laatste maanden van 2019 worden later dit kwartaal verwacht.