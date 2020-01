Boeren vragen Tweede Kamerleden op date tijdens landbouwbeurs Grüne Woche

Op de Grüne Woche zijn boeren, politici en andere geïnteresseerden aanwezig om zich te laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van landbouw. Maar natuurlijk ook om te netwerken. Leden van Team Agro, de boerenorganisatie die het imago land-tuinbouw en visserij wil verbeteren, greep de kans om Tweede Kamerleden uit te nodigen op hun boerenbedrijf.

Geertjan Kloosterboer uit Oxe heeft een date geregeld met PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. "Een dame met heel veel inhoud, kennis en die heel veel van de sector vindt en de sector draagt", zegt Kloosterboer. "Ik vind het super dat ik haar nu een keer op mijn erf mag ontvangen."

Verhalen van het erf

Maar waarom deze wens om met Kamerleden op date te gaan? "Ik denk dat de echte verhalen van het erf komen. We kunnen in zaaltjes gaan zitten, naar congressen gaan, maar het echte verhaal kun je vertellen op het erf. Dus als je daar dan één op één bent, je loopt over je erf, door de stallen langs de dieren, dan kun je vertellen waar je passie ligt, waar je tegenaan loopt. Dat lijkt me geweldig."

"Er speelt natuurlijk heel veel met de stikstofcrisis het afgelopen jaar", zegt Kuiken. "Dat geeft kopzorgen voor iedereen en dan is het heel belangrijk dat je met elkaar in gesprek blijft en dat je elkaar begrijpt, zodat je samen een oplossing kunt zoeken. Met Geertjan doe ik dat heel graag."

Serieus

"Normaal maak ik nooit een date met een man, maar voor deze keer: laat maar komen", zegt Selçuk Öztürk van Denk. Hij gaat op bezoek bij akkerbouwer Jaap Lodders uit Swifterbant. "Ik heb vaker afspraken gemaakt met boeren, ook in het verleden toen ik nog raadslid en Statenlid was. Maar afgelopen tijd heb ik weinig tijd om het land in te gaan over deze onderwerpen. Ik ben blij dat ik nu een afspraak heb met Jaap en dat Jaap dat geaccepteerd heeft."

Het gebeurt natuurlijk allemaal met een knipoog, dat daten en de ballonnen, maar er zit absoluut een serieuze toon onder zegt Jaap Lodders. "Ook na alle acties van de boeren, we proberen ook op een andere manier bij de Tweede Kamer naar binnen te komen. En dan vinden wij dit wel een ludieke actie."