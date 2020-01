Hoofdklasse: Staphorst te sterk voor DETO, debutant Snijder belangrijk voor SC Genemuiden

In de Hoofdklasse B stond vandaag de start van de tweede seizoenshelft op het programma. Staphorst zegevierde over provinciegenoot DETO, SC Genemuiden versloeg Purmersteijn en Berkum ging onderuit tegen koploper Eemdijk.

Ondanks dat Staphorst het betere van het spel had en de beste kansen creëerde duurde het tot diep in de eerste helft voordat dit zich uitte in de score. Justin Benjamins brak in de 43e minuut de ban namens de nummer twee van de Hoofdklasse B. Even daarvoor leek Staphorst al op voorsprong te komen, maar Martijn Brakke trof de lat na een goede redding van DETO-goalie Jens veldwachter.

Vlak na de theepauze deed DETO wat terug. Louis Vijfhuizen kwam oog in oog met Staphorst-doelman Jorick Maats en faalde niet: 1-1. Lang kon de ploeg uit Vriezenveen niet genieten van deze gelijkmaker, want even later kreeg Staphorst een strafschop nadat Brakke werd neergelegd in de zestien door Veldwachter. Stan Haanstra tekende vervolgens voor de 1-2.

Een minuut later werd het zelfs 1-3. Wybe Kram schoot de bal ongelukkig in eigen doel. Met nog een halfuur op de klok had DETO nog voldoende tijd om de aansluitingstreffer te produceren. Deze kwam er dan ook. Ferdi ter Avest nam de 2-3 voor zijn rekening en scoorde tegen zijn oude club. DETO kreeg kansen op de gelijkmaker, maar Haanstra maakte met de 2-4 aan alle twijfels een eind. In extremis bepaalde oud-prof en Staphorst-debutant Erik Bakker de eindstand op 2-5.

Debutant Snijder goud waard voor SC Genemuiden

SC Genemuiden kwam goed uit de startblokken. Al na negen minuten kregen de bezoekers een strafschop. Deze werd feilloos benut door topschutter Omar Kavak. Daar bleef het bij in de eerste helft en 0-1 was dan ook de ruststand.



Daarna gebeurde er weinig in Purmerend. Totdat Brian Snijder vijf minuten voor het einde het veld betrad. De debutant liet zich direct gelden en schoot zijn ploeg in veilige haven: 0-2.

Berkum kansloos onderuit

Berkum kende een ongelooflijke slechte hervatting van de competitie. Al na twee minuten kon sluitpost Huib Veurink de bal uit het net halen. De eerste kans was meteen raak voor koploper Eemdijk, dat via de geheel vrijstaande Jesper van Dalen op voorsprong kwam op Sportpark De Vegtlust. De 0-2 liet niet lang op zich wachten. Een lange bal belandde bij Armend Selimi, die geklungel in de defensie van Berkum genadeloos afstrafte.



Een monsterscore was in de maak, want halverwege de eerste helft werd het zelfs al 0-3. Na een overtreding op Bas Buimer in de zestien ging de bal op de stip. Buimer nam het klusje zelf voor zijn rekening en faalde niet. Daarna ging de Utrechtse storm liggen en deed Berkum zowaar wat terug. Jasper van der Stouw schoot een fraaie trap op fraaie wijze tegen de touwen. Eemdijk moest het laatste kwartier verder met een man minder na een rode kaart voor Michel Goossensen, maar Berkum wist het tij niet te keren.

Berkum verloor kansloos van koploper Eemdijk (Foto: Orange Pictures / Kristian Giesen)