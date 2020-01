Zaaloverzicht: Landstede nu moeizaam langs Leiden, winst Regio Zwolle, Set-Up onderuit

Er staan vanavond weer veel duels op het programma voor de Overijsselse clubs in de zaal. Hieronder houden we je op de hoogte. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Landstede moeizaam langs Leiden

De basketballers van Landstede Hammers wonnen eerder deze week makkelijk in de beker van Leiden, maar hadden het vanavond een stuk moeilijker in de competitie. Het moest zich terug knokken na een 53-42 ruststand en dat lukte. Na het derde kwart was het 76-72 en door een goed laatste kwart werd het 92-98 in Leiden. Landstede pakte de dertiende zege in vijftien duels en blijft koploper in de stand.

Geen stunt Jolly Jumpers

Jolly Jumpers wist niet te stunten tegen koploper Grasshoppers. In Tubbergen werd het 60-53 voor de koploper. De Overijsselse dames deden lang goed mee tegen de ploeg uit Katwijk, maar moest in de slotfase toch de meerdere erkennen. Jolly Jumpers blijft door de nederlaag op 18 punten staan.

Simpele zege dames Ravijn, tweede punt voor Swol

De waterpolodames van Het Ravijn hadden een makkelijke middag in Barendrecht. Bij ZPB won het met 14-6. Bij rust was het pas 3-2 voor de Overijsselse ploeg. In de derde periode was het verschil slechts een punt in het voordeel van Het Ravijn (7-6), maar daarna maakte de ploeg nog zeven treffers zonder ook maar een tegentreffer te incasseren. Het Ravijn heeft nu 25 punten uit 10 duels en is daarmee de trotse koploper.

De vrouwen van Swol waren dicht bij de eerste zege van het seizoen, maar het werd het tweede gelijkspel. Bij naaste concurrent De Ham werd het 16-16. Daardoor blijft de ploeg uit Zwolle hekkensluiter.

Eindelijk weer zege DSVD

De handbalsters van DSVD wisten voor het eerst sinds 19 oktober weer eens te winnen. De ploeg was al zeker van een plek in de degradatiegroep, maar kan daar wellicht met iets meer vertrouwen naartoe werken. V&L werd in Deurningen met 25-22 verslagen. DSVD komt door de zege op 6 punten uit 15 duels en blijft de hekkensluiter. Borhave speelt morgen in eigen huis tegen VZV.

Zege Regio Zwolle, Set-Up onderuit

Regio Zwolle Volleybal won vanavond in eigen huis met 3-1 van Peelpush. In de provinciehoofdstad werd het 3-1 (16-25, 25-17, 25-14 en 25-19). Set-Up'65 ging onderuit bij VC Sneek. Het werd daar 3-0 (25-17, 25-21 en 25-18). Zwolle heeft nu 22 punten en Set-Up blijft op 17 staan in de stand van de eredivisie.