Vrouwen in Kampen naaien voor dieren in Australie

Een groep vrouwen in Kampen is in actie gekomen voor wallabies, kangoeroes en fruitvleermuizen die door de branden in Australië zijn getroffen. Vandaag naaiden ze buidelbedjes, zakjes en oproldekentjes voor de vooral jonge dieren waarvan de ouders dood zijn.

De naaimachines roffelen in Eco-atelier Artistique. Zeven vrouwen maken aan de hand van patronen die ze op internet hebben gevonden speciale zakjes en dekentjes. De zogenoemde buidelbedjes worden gebruikt voor kangoeroes en wallabies die hun moeder kwijt zijn.

De dieren zijn gewend aan de buidel voor warmte en bescherming, dus worden die nu nagemaakt van stof. Ook in de zakjes kunnen kleinere dieren. De oproldekentjes kunnen worden gebruikt voor fruitvleermuizen. Dat zijn speciale vleermuizen die belangrijk zijn omdat ze, net als bijen in Nederland, planten helpen bevruchten.

Global Craft Movement

De Kampense Claudia van de Kerkhof is initiatiefnemer van de naaiactie. "Ik wilde iets doen voor Australië. Ik zag wat er gebeurde met de beesten die verbrand werden en gewond zijn geraakt. Ik heb niet zoveel geld, ik voelde me een beetje lamgeslagen, en ik wist niet zo goed wat ik kon doen om de dieren daar te helpen. Ik heb gegoogeld 'wat kunnen we doen', toen kwam ik op de Global Craft Movement, die hadden allemaal patronen voor dingen die je kan maken: tasjes, zakjes voor de dieren in Australië."

Na een oproep op een lokale website kwamen nog zes vrouwen - geen mannen tot nu toe - helpen. Allemaal zijn ze geraakt door de beelden die ze hebben gezien. Dus wordt er van tweedehands stof nu druk genaaid. De vraag is nog wel hoe alles in Australië komt. Claudia hoopt nog op een sponsor. "We zijn bezig met een crowdfunding pagina, er zijn eigenlijk twee opties: we kunnen het meesturen met reizigers, maar het is best wel veel, dus we zoeken eigenlijk een transporteur, of grote donaties om het die kant op te sturen."