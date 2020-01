Bandenspecialist Heuver nieuwe hoofdsponsor HHC Hardenberg

"Een mooiere nieuwe hoofdsponsor als opvolger is voor ons niet denkbaar. Heuver is een toonaangevend familiebedrijf van naam en faam met haar hoofdvestiging in Hardenberg", zegt voorzitter Bert Beun. "Al vele jaren zijn Heuver en HHC aan elkaar verbonden, veel van hun medewerkers en familieleden dragen oranjezwart diep in hun hart. De extra stap naar het hoofdsponsorschap geeft onze relatie nog meer glans."

Trots

Bertus Heuver, algemeen directeur van Heuver, over het sponsorschap: "Het motto van ons familiebedrijf 'Our Drive to Succeed is Your Benefit' maakt dat we als Heuver dagelijks scherp zijn om onze klanten professioneel te verrassen. Dit alles op basis van het aangaan en behouden van duurzame relaties. Juist deze aanpak herkennen we in de performance van HHC. Daarom willen we graag een extra bijdrage leveren aan HHC. Vol trots stappen we dan ook in als hoofdsponsor per 2020/2021 bij de club waar vele van onze medewerkers en klanten een warme relatie mee onderhouden."