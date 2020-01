Uitslagen inhaal- en bekervoetbal: SV Rijssen wint eerste stadsderby van SC Rijssen

In het lagere amateurvoetbal was er vandaag een inhaal- en bekerronde. Hieronder een overzicht van de uitslagen en standen.

In de 2e klasse H won PH het restant van het duel bij IJVV. De wedstrijd werd in december na ruim een uur gestaakt door lichtuitval. De stand was op dat moment 2-2. Vanmiddag wist alleen PH nog een keer het net te vinden.

Het duel in de 3e klasse D tussen Voorwaarts en Wilhelminaschool eindigde in een 2-2 gelijkspel.

FC RDC liet zich niet meer verrassen tijdens het restant van het duel tegen Harskamp in de 4e klasse C. Het stond al met 5-2 voor en maakte vandaag nog een zesde treffer.

SV Rijssen won in de 4e klasse E de eerste stadsderby van SC Rijssen. De club die ontstond uit een fusie van RKSV en Rijssen Vooruit won met 4-2. Het was de tweede seizoenszege voor de club. SC Rijssen wacht ook na vanmiddag nog op de eerste overwinning.

Drienerlo was in de 4e klasse F te sterk voor SVV'91 en later vandaag spelen PW en SC Enschede nog.

SVZW versloeg Swift'64 in de tussenronde van de districtsbeker Oost. UD Weerselo werd uitgeschakeld. TVC'28 speelt later vandaag nog tegen Be Quick Zutphen.