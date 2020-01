Excelsior'31 gaat onderuit bij VVSB

Excelsior'31 heeft het uitduel bij VVSB in de 3e divisie vanavond verloren. In Noordwijkerhout werd het 3-1 voor de thuisploeg.

In de eerste helft waren er kansen over en weer. Het was VVSB dat zes minuten voor rust op voorsprong kwam. Lulinho Martins schoot tussen de benen van doelman Melvin Koetsier de 1-0 binnen. De thuisploeg ging direct op zoek naar meer, maar Excelsior haalde met een 1-0 achterstand de rust.

Een kwartier na de pauze werd het echter wel 2-0 en opnieuw was Martins de doelpuntenmaker. Weer een kwartier later was de spanning terug. Joost Krijns maakte uit een hoekschop de aansluitingstreffer. Excelsior kwam goed weg toen doelman Koetsier geel kreeg voor een handsbal en de ploeg al drie keer gewisseld had. De Rijssenaren gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar in de tegenaanval viel aan de andere kant de beslissing. Bert Steltenpool zorgde voor de 3-1 eindstand.