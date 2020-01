Trainer Weerman blij dat Staphorst zegereeks doorzet, Ter Avest vindt uitslag geflatteerd

Trainer Paul Weerman kijkt dan ook tevreden terug op zijn eerste wedstrijd na de winterstop: "We hebben voor de winterstop een geweldige serie aan gewonnen wedstrijden gehad. Aan de ene kant wil je dan iedere week spelen als je in zo'n goede vorm zit. Anderzijds is het ook erg goed dat de groep even rust kreeg. Je bent dan altijd benieuwd hoe je de winterstop uitkomt. De omstandigheden waren niet ideaal, maar wij zijn heel blij met de drie punten."

De ploeg uit Staphorst had de gehele wedstrijd onder controle, toch kreeg de ploeg in de tweede helft veel kansen tegen. "In vijf minuten geven evenveel kansen weg als dat wij in het hele seizoen hebben tegen gekregen. Dan mag je van geluk spreken dat zij er niet allemaal in gaan en dat zij er maar twee scoren. Dat zit dan een keer mee", aldus Weerman.

Erik Bakker

Erik Bakker, die er niet in slaagde om een buitenlands avontuur te laten slagen, is sinds de winterstop speler van Staphorst. "Ik denk dat elke ploeg uit de hoofdklasse hem aan de selectie wil toevoegen. Het is een goede speler die een bijdrage kan leveren aan dit team. Staphorst gaat nog heel veel plezier aan hem beleven. Hij is nog niet helemaal wedstrijdfit en ondanks dat je Erik Bakker bent moet je ook geduld hebben voor een basisplaats." De middenvelder gaat zich nu focussen op een maatschappelijke carrière.

Ter Avest vindt zege geflatteerd

DETO-aanvaller Ferdi Ter Avest vond de 5-2 ietwat geflatteerd, maar vind wel dat Staphorst verdiend heeft gewonnen. "Wij hadden de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. We hadden het strijdplan gewijzigd waardoor wij achterin kwetsbaarder werden. Dan zie je dat zij uiteindelijk de 2-4 en 2-5 maken. Dat was dan wel weer overdrijven."

In de eerste helft zag het er lang naar uit dat DETO weinig zicht had op een doelpunt. In de tweede helft wist de ploeg uit Vriezenveen dat om te draaien. "In de eerste wilde wij het graag heel compact houden en loeren op de counter. Helaas krijgen wij vlak voor rust de 0-1 tegen waardoor wij het in de tweede helft anders moesten aanpakken. Wij gingen aanvallender spelen en konden zo twee goals maken. Het is dan jammer dat je die 3-3 niet maakt", aldus Ter Avest.