Schenk na gelijkspel tegen Groningen: "Behalve de penalty een typische 0-0 wedstrijd"

FC Twente en FC Groningen kwamen vanavond niet tot scoren in De Grolsch Veste. De Groningers kregen nog wel een strafschop en zelfs die ging er niet in. Verdediger Xandro Schenk van de thuisploeg vond de uitslag dan ook logisch.

"Een typische 0-0 wedstrijd, behalve dan die penalty. Waarbij ik twijfel of het wel een penalty is, want volgens mij wordt hij wel heel makkelijk gegeven. Maar als je dat even wegdenkt, we hebben beide weinig gecreëerd."

Organisatie goed

Tijdens het trainingskamp moest er bij Twente wat veranderen na het slechte einde van 2019 en dat is gebeurd volgens Schenk: "We hebben erop gehamerd dat de organisatie weer goed was en dat hebben we goed gedaan. En nu moeten we weer terug naar het aanvalsspel, wat vanavond ook te wensen overliet. Ik ben in ieder geval blij dat de organisatie goed stond."

Meer gaan scoren

Het was de vierde wedstrijd op rij dat Twente niet scoorde: "Dat wist ik niet, maar dat is geen goede statistiek. Dat mag duidelijk zijn. Als je de goals niet weggeeft pak je in ieder geval altijd een punt. Nee, we moeten gewoon meer gaan scoren, maar ik ben in ieder geval blij dat we goed stonden en weinig weggegeven hebben en dat is een heel groot verschil met eind 2019", aldus de verdediger. Bekijk in de video het hele gesprek met Schenk.