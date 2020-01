Achternicht overweldigd door ruim 600 steunbetuigingen voor eenzame Henk Nijland

Met tranen in de ogen kijkt Jeanine Vos naar de berg kaarten voor haar op tafel. Er is massaal gehoor gegeven aan haar oproep om haar eenzame achteroom Henk Nijland uit Almelo middels een kaart een hart onder de riem te steken: ruim zeshonderd kerstkaarten leverde de oproep uiteindelijk op. "Waanzinnig mooi!"

De achternicht van de 79-jarige Henk riep medio december mensen op om een kerstkaart naar hem te sturen, om hem te steunen in een moeilijke tijd. Henk werd vorig jaar rolstoelafhankelijk door een ongeluk in april, waarna hij in zijn woongroep in Almelo niet meer de juiste zorg kon krijgen.

Niet douchen

In de twee maanden zat Henk vaak helemaal alleen op zijn kamer en werd hij niet één keer gedoucht, vertelde Jeanine. "We hebben hem zelfs een keer in het donker aangetroffen."

Een dag nadat Jeanine Vos de media opzocht werd er al een oplossing gevonden voor Henk in een woon-zorgcomplex in Oldenzaal. Jeanine benadrukt dat Henk en de familie blij verrast zijn door alle aandacht voor de situatie van de Almeloër.

"Warme reacties"

Het aanbieden van de kaarten gebeurde op verzoek van de familie later dan eerst de bedoeling was. Dat had alles te maken met alles dat Henk de afgelopen tijd heeft meegemaakt, wat ingrijpend is geweest. Daarom was Henk ook niet in staat de kaarten zelf in ontvangst te nemen.

Er kwamen kaarten uit heel Nederland, niet alleen vanuit Overijssel. Sommige mensen hadden er een heel boekwerk van gemaakt, er kwamen kaarten van verzorgingstehuizen en scholen stuurden tekeningen. Maar vooral heel veel persoonlijke, warme reacties.

Waanzinnig mooi

"Echt heel veel", zegt Jeanine Vos. "Ze komen van allerlei plekken. Mooi om te zien dat zoveel mensen geraakt zijn door het verhaal van Henk. Hij is niet de enige; er zijn meer 'Henken' in Nederland. Misschien dat Nederland nu wakker wordt wat er allemaal speelt."

"Voor Henk is dit waanzinnig mooi, die gaat hier waanzinnig van genieten. We gaan er straks naar toe en alle kaarten met hem lezen. Hij vindt het prachtig om in de belangstelling te staan, echt een warm gevoel voor hem."