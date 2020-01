Alle deelnemers Arctic Challenge 2020 na monsterrit gefinisht in Enschede

Na een rit van meer dan zevenduizend kilometer arriveerden de deelnemers aan de Arctic Challenge vanmiddag in Hangar 11 op Vliegbasis Twente. Onder hen ook de twee Overijsselse teams, Team Lady's first uit Haaksbergen en Beckum, en Team Vjenne Neugt Oe uit Vriezenveen.

Moe, afgepeigerd, maar voldaan stapten de deelnemers uit de auto's. De monsterrit zat erop. Vorige week zaterdag begon het avontuur en vertrokken de twintig deelnemers van de 19e editie van de Arctic Challenge richting het noorden. Elke dag werd, aan de hand van coördinaten, het reisdoel van die dag duidelijk.

Aanrader

Gerdo Waanders en Pascal Ottink van Team Lady's first uit Haakbergen kijken terug op een onvergetelijke reis. "Veel sneeuw en veel gelachen. Ook veel geleerd van het rijden in de sneeuw. Het was een fantastische groep en een hele mooie onvergetelijke week. Echt een aanrader."

De route ging via de Noorse eilandengroep Lofoten naar skiresort Levi in Fins Lapland. Vandaar moesten de deelnemers naar het Turku in het zuidwesten van Finland en vervolgens met de nachtboot naar Stockholm en weer terug naar Enschede. Op een paar schuivers en enkele deukjes na deden zich geen noemenswaardige problemen voor.

Jubileum

De Overijsselse teams finishten net buiten de top vijf. Team 'Vjenne Neugt Oe' werd zesde en 'Lady's First' eindigde op de vijftiende plaats. Volgend jaar staat de twintigste editie op het programma. "Daar gaan we binnenkort over nadenken. Eerst nog even nagenieten van deze trip", aldus Jack Martin Schuurmans van de organisatie.