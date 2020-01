Go Ahead Eagles draait achterstand om en wint bij FC Den Bosch

Go Ahead Eagles heeft vanmiddag het duel bij FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Na een 2-0 achterstand knokte de ploeg zich terug en won het met 3-2. Maël Corboz zorgde voor de winnende treffer.

De eerste kans was in de eerste minuut voor Berden. Doelman Van der Steen bracht redding op zijn schot. Na een mogelijkheid voor Brouwers, was het na acht minuten al raak voor Den Bosch. Felida schoot de bal achter Verhulst. Na een kwart wedstrijd werd de score al verdubbeld. Oussama Bouyaghlafen maakte de 2-0 en dus leek het en moeilijke middag te worden voor Go Ahead.

GA Eagles draait duel om

Twee minuten later kwam de Deventer ploeg echter al terug in de wedstrijd. Berden zorgde voor de aansluiting. Go Ahead kreeg daarna ook nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar die kwam er in de eerste helft niet. Kort na de pauze was het wel raak. Van der Venne maakte de 2-2. Daarna was het even rustig in De Vliert, tot twintig minuten voor tijd. Maël Corboz prikte raak en zorgde voor de voorsprong voor Go Ahead.

Spannende slotfase

Nu moest Den Bosch op zoek naar de gelijkmaker en vond die bijna via Bouyaghlafen, maar uit twee kansen wist hij niet te scoren. In de slotfase probeerde ook Rodrigues het, maar Verhulst bracht op fraaie wijze redding. Aan de andere kant raakte Navratil nog de lat. Gescoord werd er niet meer en dus gingen de punten mee naar Deventer.

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 2-3

1-0 Felida (8)

2-0 Bouyaghlafen (24)

2-1 Berden (26)

2-2 Van der Venne (50)

2-3 Corboz (70)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Brito

FC Den Bosch: Van der Steen; Lambert (Van Moorsel/72), Deijl, Van der Velden, Dkidak (Van der Winden/62); Brouwers, Mulders (Miedema/83), Felida; Verbeek, Rodrigues, Bouyaghlafen.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink (Van Iperen/86); Navratil, Rabillard, Berden (Edqvist/68).