Dessers woest op arbiter Kooij: ''Ik kan niet tegen onrecht en dit vind ik onrechtvaardig''

"Ik had totaal niet het gevoel dat ik buitenspel stond, want ik had de situatie perfect voor me. Dan is het een soort spitseninstinct dat je op of achter de lijn blijft", verhaalt Dessers na afloop. "Ik heb net de beelden teruggezien bij FOX. Het is moeilijk te zien, maar ik denk dat het geen buitenspel is. Maar de arbitrage was heel resoluut met het afvlaggen en het affluiten. Er werd niet eens gewacht op de VAR. Hij (Joey Kooij, red.) wilde hem graag afkeuren en dat heeft hij gedaan."

Onrecht

Dessers baalt enorm van de beslissing van Kooij. "Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Ik voel me zo slecht. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons, we speelden niet goed. En dan wordt die 1-1 van je afgenomen, dat vind ik enorm jammer. We werken er zo hard voor. We hebben dit seizoen al een paar keer punten verloren door vreemde beslissingen. Voor een keertje is het niet erg, maar ik kan me zo drie momenten herinneren. Dat mag niet. Ik kan niet tegen onrecht en dit vind ik onrechtvaardig. Heel zuur", aldus Dessers.